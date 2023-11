Bahar: Nikad ne igram na remi, verujem u ekipu

Trener fudbalera Crvene zvezde Barak Bahar rekao je danas da veruje u svoju ekipu i da će ići na pobedu u predstojećoj utakmici protiv Lajpciga u Ligi šampiona, koja bi mogla da promeni tok i izdigne klub iz trenutne situacije.

„Nikada ne igram na remi, već na pobedu, to je moj DNK i DNK kluba. Sve ekipe imaju mane i vrline, pokazali smo u prvoj utakmici da možemo da se nosimo sa njima, pokazali smo da možemo da postignemo gol. Oni su možda favoriti na papiru, ali drugačije je kad se igra pred našim navijačima“, rekao je Bahar na konferenciji za novinare na stadionu „Rajko Mitić“.

Fudbaleri Zvezde igraju u utorak od 21 čas na svom terenu protiv Lajpciga, utakmicu četvrtog kola Lige šampiona.

„Svaka utakmica je važna od početka do kraja, ne plašim se ničega, verujem u sebe, stručni štab, igrače i ceo tim. U prethodnoj utakmici smo prikazali dobre momente, posle gola u Lajpcigu. Pokazali smo da možemo da se borimo, Lajpcig je kvalitetan tim, imaju brze igrače i kada imaju prostora mogu da vas kazne, ali verujemo u sebe“, naveo je Bahar.

„Videli smo da se Lajpcig teže nosi sa ekipama koje se dobro brane, moramo to da iskoristimo. Moramo da se branimo, ali ne smemo da im ostavljamo mnogo prostora. Moramo da napravimo kombinaciju dobre odbrane i dobrog napada. Moramo da budemo koncentrisani kada dobro ide, a kada ide loše da budemo agresivniji u odbrani. Zavisi od toga kako će naša ekipa izgledati, ko će igrati, a to sada neću otkriti“, dodao je on.

Posle tri kola Zvezda ima bod u Grupi G. Prvi je Mančester siti sa svih devet bodova, Lajpcig ima šest, a Jang Bojs i Zvezda po jedan bod.

„Najteže utakmice smo imali na početku takmičenjima, na gostovanjima protiv Mančester sitija i Lajpciga. Dobro smo izgledali, protiv Jang Bojsa smo ispustili dva boda, mogli smo da pobedimo, ali to je gotovo, moramo da mislimo na sutra. Trenutak koji bih prepričavao je da kad sudija označi kraj meča, Crvena zvezda pobedi“, rekao je Bahar.

Izraelski trener rekao je da uvek misli na taktiku i kako da iznenadi protivnika i da je ekipa spremna na više scenarija.

Govoreći o sastavu, Bahar je rekao da je Aleksandar Katai imao virus, ali da veruje da će biti deo ekipe.

Zvezda zaostaje tri boda za Partizanom u Super ligi, a Bahar je upitan da li misli da bi sutrašnja utakmica mogla da bude kvalifikaciona za njega.

„Svaka utakmica je važna u domaćoj ligi i u Ligi šampiona. Sada moramo da se koncentrišemo na ovu veoma važnu utakmicu, koja može da promeni tok i izdigne klub iz trenutne situacije, a posle nje ćemo se koncentrisati na sve što se dešava u domaćem šampionatu“, naveo je Bahar.

Navijači Zvezde su poslali pismo ekipi i od njih tražili veće zalaganje, a Bahar je rekao da je od fudbalera tražio da pokažu više vatre i srčanosti na terenu.

Fudbaler Zvezde In Bom Hvang rekao je da nije potpuno zadovoljan svojim nastupima, pošto se još prilagođava na ligu, saigrače i Ligu šampiona.

„Mislim da moram više da napredujem, da pomognem ekipi da pobeđuje i osvoji titulu u Super ligi. Moramo da se držimo taktike i dogovora sutra, spremni smo da damo sve od sebe za navijače“, naveo je on.

„Igrali smo tri utakmice, nismo pobedili, važno je za ekipu da pobedi sutra. Pokazali smo karakter u Nemačkoj protiv Lajpciga, a sutra uz naše navijače na ovom stadionu sve može da se dogodi. Verujemo u sebe i navijače i energijom koju donose siguran sam da možemo da uradimo nešto na terenu, vreme je za pobedu, uzbuđen sam što ću igrati pred njima“, dodao je Hvang.

U drugoj utakmici u toj grupi Mančester siti u utorak na svom terenu od 21 čas igra protiv Jang Bojsa.

(Beta)

