Bajer Lerkuzen u Mančesteru pobedio Siti, Marsej savladao Njukasl

Strelci za Bajer bili su Alehandro Grimaldo u 23. i Patrik Šik u 54. minutu.
Bajer je na 13. mestu sa osam bodova, a Siti je šesti sa 10 poena.
U narednom kolu, Bajer će dočekati Njukasl, dok će Siti gostovati Real Madridu.
Napoli je na svom terenu u Napulju pobedio Karabag 2:0.
Domaći tim je do pobede stigao golom Skotija Mektominija u 65. i autogolom Marka Jankovića u 72. minutu.
Obe ekipe su osvojile po sedam bodova i nalaze se među timovima koji zauzimaju od 14. do 18. mesta na tabeli.
U sledećem kolu, Napoli će u Lisabonu gostovati Benfiki, dok će Karabag dočekati Ajaks.
Fudbaleri Marseja pobedili su na svom terenu Njukasl 2:1.
Poveo je Njukasl golom Harvija Barnsa u šestom minutu, a preokret Marseju doneo je Pjer-Emerik Obamejang pogocima u 46. i 50 minutu.
Marsej je na 19. mestu sa šest bodova, a Njukasl je osmi sa devet poena.
Marsej će u narednom kolu gostovati Sen Žiloazu.
Slavija iz Praga i Atletik Bilbao su u Pragu odigrali nerešeno 0:0.
Bilbao je na 28. poziciji sa četiri boda, a Slavija je na 30. mestu sa bodom manje.
U sledećem kolu, Slavija će u Londonu gostovati Totenhemu, dok će Bilbao dočekati Pari Sen Žermen.
