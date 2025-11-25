Bajer Lerkuzen u Mančesteru pobedio Siti, Marsej savladao Njukasl

Fudbaleri Bajer Leverkuzena pobedili su večeras na gostujućem terenu Mančester siti 2:0, u petom kolu Lige šampiona.

Strelci za Bajer bili su Alehandro Grimaldo u 23. i Patrik Šik u 54. minutu.

Bajer je na 13. mestu sa osam bodova, a Siti je šesti sa 10 poena.

U narednom kolu, Bajer će dočekati Njukasl, dok će Siti gostovati Real Madridu.

Napoli je na svom terenu u Napulju pobedio Karabag 2:0.

Domaći tim je do pobede stigao golom Skotija Mektominija u 65. i autogolom Marka Jankovića u 72. minutu.

Obe ekipe su osvojile po sedam bodova i nalaze se među timovima koji zauzimaju od 14. do 18. mesta na tabeli.

U sledećem kolu, Napoli će u Lisabonu gostovati Benfiki, dok će Karabag dočekati Ajaks.

Fudbaleri Marseja pobedili su na svom terenu Njukasl 2:1.

Poveo je Njukasl golom Harvija Barnsa u šestom minutu, a preokret Marseju doneo je Pjer-Emerik Obamejang pogocima u 46. i 50 minutu.

Marsej je na 19. mestu sa šest bodova, a Njukasl je osmi sa devet poena.

Marsej će u narednom kolu gostovati Sen Žiloazu.

Slavija iz Praga i Atletik Bilbao su u Pragu odigrali nerešeno 0:0.

Bilbao je na 28. poziciji sa četiri boda, a Slavija je na 30. mestu sa bodom manje.

U sledećem kolu, Slavija će u Londonu gostovati Totenhemu, dok će Bilbao dočekati Pari Sen Žermen.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com