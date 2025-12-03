Bajern na gostovanju savladao Union Berlin za plasman u četvrtfinale Kupa Nemačke

Fudbaleri Bajerna iz Minhena plasirali su se večeras u četvrtfinale nemačkog Kupa, pošto su na gostovanju savladali Union Berlin sa 3:2.

Bavarski tim je poveo autogolom Iljasa Anse u 12. minutu, a rezultat je u 24. minutu povećao Hari Kejn.

Gol za domaći tim u 40. minutu sa penala postigao je Leopold Kverfeld, da bi u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena Bajern poveo sa 3:1, autogolom Dioga Lejte.

Konačnih 3:2 postavio je Kverfeld u 55. minutu sa penala.

Ranije danas u četvrtfinale Kupa Nemačke plasirala se ekipa Štutgarta, koja brani titulu, pobedivši na gostovanju Bohum sa 2:0, dok je Frajburg na svom terenu savladao Darmštad sa 2:0.

Plasman u četvrtfinale Kupa Nemačke u utorak su obezbedile ekipe Bajer Leverkuzena, Herte, Sankt Paulija i Lajpciga.

(Beta)

