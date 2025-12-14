Bajern osvojio bod protiv Majnca golom Kejna iz jedanaesterca u završnici

Fudbaleri Bajerna odigrali su večeras na svom terenu u Minhenu nerešeno 2:2 protiv Majnca, u utakmici 14. kola Bundeslige.

Aktuelni šampion poveo je golom Lenarta Karla u 29. minutu, a izjednačio je Kacper Potulski u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Majnc je poveo u 67. minutu kada je strelac bio Li Dže Son, a bod domaćima obezbedio je Hari Kejn, pogotkom iz jedanaesterca u 87. minutu.

Bajern je jedina neporažena ekipa u Bundesligi i prvi je na tabeli sa 38 bodova, devet više od drugoplasiranih Lajpciga i Borusije iz Dortmunda.

Majnc je prekinuo niz od dva poraza i ima sedam bodova na poslednjem 18. mestu.

Ranije danas Frajburg je na svom terenu odigrao nerešeno 1:1 protiv Borusije iz Dortmunda, a večeras igraju još Verder – Štutgart.

(Beta)

