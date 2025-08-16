Bajern osvojio Super kup Nemačke

Fudbaleri Bajerna iz Minhena osvojili su večeras Super kup Nemačke, pošto su pobedili Štutgart 2:1.

Na stadionu Štutgarta, aktuelni šampion Nemačke poveo je golom Harija Kejna u 18. minutu, a prednost je udvostručio Luis Dijas u 77. minutu, na debiju za minhensku ekipu.

Jedini gol za osvajača Kupa postigao je Džejmi Leveling u trećem minutu nadoknade vremena.

Utakmica se igrala na dan kada su odigrani mečevi prvog kola Kupa Nemačke, zbog čega su Bajern i Štutgart morali da pomere te duele.

Štutgart će odbranu trofeja početi 26. avgusta protiv Ejntraht Braunšvajga, a Bajern će dan kasnije igrati protiv Vena.

(Beta)

