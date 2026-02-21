Bajern pobedio Ajntraht, Union Berlin bolji od Bajer Leverkuzena

Fudbaleri Bajerna pobedili su danas na svom terenu u Minhenu Ajntraht 3:2, u 23. kolu nemačke Bundeslige.

Strelci za Bajern bili su Aleksandar Pavlović u 16, Hari Kejn u 20. i 68. minutu.

Golove za Ajntraht postigli su Julijan Burkart iz penala u 77. i Arnaud Kalimuendo u 86. minutu.

Bajern je prvi sa 60 bodova, devet više i utakmicom više od drugoplasirane Borusije Dortmund. Ajntraht je sedmi sa 31 poenom.

U narednom kolu, Bajern će gostovati Borusiji Dortmund, dok će Ajntraht dočekati Frajburg.

Fudbaler Union Berlina su na svom terenu pobedili Bajer Leverkuzen 1:0.

Strelac pobedonosnog gola bio je Rami Kedira u 28. minutu.

Union Berlin je deveti sa 28 bodova, a Bajer je šesti sa 39 poena.

U sledećem kolu, Union Berlin će gostovati Borusiji Menhengladbah, dok će Bajer dočekati Majnc.

Fudbaleri Kelna i Hofenhajma su u Kelnu odigrali nerešeno 2:2.

Keln je na 12. mestu sa 24 boda, a Hofenhajm je treći sa 46 poena.

Augzburg je na gostujućem terenu pobedio Volfsburg 3:2.

Volfsburg je na 15. mestu sa 20 bodova, a Augzburg je na 10. poziciji sa osam bodova više.

(Beta)

