Bajern pobedio Borusiju Menhengladbah u Bundesligi, Lajpcig ubedljivo savladao Augsburg

Fudbaleri Bajern Minhena pobedili su danas na gostujućem terenu Borusiju Menhengladbah 3:0, u utakmici osmog kola Bundeslige, i time nastavili svoj niz od 13 uzastopnih trijumfa u svim takmičenjima.

Prednost Bajernu doneo je Jozua Kimih golom u 64. minutu, a vođstvo je uvećao Rafael Gereiro pogotkom u 69. minutu.

Konačan rezultat postavio je Lenart Karl pogotkom u 81. minutu.

Borusija je u 75. minutu imala šansu da do pogotka dođe iz penala, ali je Kevin Šteger sa „bele tačke“ pogodio stativu.

Borusija je od 19. minut igrala sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Jens Kastrop.

Bajern je prvi na tabeli sa 24 boda, pet više od drugoplasiranog Lajpciga, dok Borusija Menhengladbah zauzima poslednje, 18. mesto sa tri boda.

Bajern će u narednom kolu u Minhenu dočekati Bajer Leverkuzen, dok će Borusija Menhengladbah igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv Sankt Paulija.

Lajpcig je na gostujućem terenu pobedio Augsburg 6:0.

Golove su postigli Jan Diomande u 10. minutu, Romulo Kardozo u 18. minutu, Antonio Nusa u 22. minutu, Kristof Baumgartner u 38. minutu, Asan Uedraogo u 56. minutu i Kastelo Lukeba u 65. minutu.

Srpski vezista u ekipi Lajpciga Andrija Maksimović ušao je u igru 70. minutu, dok je njegov sunarodnik i klupski saigrač Kosta Nedeljković utakmicu propustio zbog povrede kolena.

Lajpcig je drugi na tabeli sa 19 bodova, dok Augsburg zauzima 15. mesto sa sedam bodova.

Lajpcig će u narednom kolu dočekati Štutgart, dok će Augsburg biti domaćin protiv Borusije Dortmund.

Ajntraht je na svom terenu u Frankfurtu pobedio Sankt Pauli 2:0.

Dvostruki strelac za Ajntraht bio je Džonatan Burkardt u 36. i 56. minutu.

Ajntraht je šesti na tabeli sa 13 bodova, dok Sankt Pauli zauzima 14. mesto sa sedam bodova.

Ajntraht će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Hajdenhajma, dok će Sankt Pauli u Hamburgu dočekati Borusiju Menhengladbah.

Hofenhajm je na svom terenu u Zinshajmu pobedio Hajdenhajm 3:1.

Prednost Hofenhajmu doneo je Fisnik Aslani golom u 18. minutu, a vođstvo je uvećao Tim Lemperle pogotkom u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Treći gol za Hofenhajm postigao je Andrej Kramarić u 63. minutu, dok je konačan rezultat postavio napadač Hajdenhajma Štefan Šimer pogotkom u 75. minutu.

Hofenhajm je sedmi na tabeli sa 13 bodova, dok Hajdenhajm zauzima pretposlednje, 17. mesto sa četiri boda.

Hofenhajm će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Volfsburga, dok će Hajdenhajm dočekati Ajntraht iz Frankfurta.

Volfsburg je na gostujućem terenu u Hamburgu pobedio HSV 1:0.

Pobedonosan gol za Volfsburg postigao je Adam Dagim u 15. minutu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com