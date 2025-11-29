Bajern pogocima u nadoknadi vremena pobedio Sankt Pauli u Bundesligi, Hofenhajm bolji od Augsburga

Fudbaleri Bajern Minhena pobedili su danas na svom terenu Sankt Pauli 3:1, u utakmici 12. kola Bundeslige.

Prednost Sankt Pauliju doneo je Andreas Untondži golom u šestom minutu, a izjednačenje Bajernu Rafael Gereiro pogotkom u 44. minutu.

Vođstvo Bajernu doneo je Luis Dijas golom u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena, a konačan rezultat postavio je Nikolas Džekson pogotkom u šestom minutu nadoknade.

Bajern je prvi na tabeli sa 34 boda, osam više od drugoplasiranog Lajpciga, dok Sankt Pauli, nakon svog devetog uzastopnog poraza u Bundesligi, zauzima pretposlednje, 17. mesto sa sedam bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Bajern protiv Štutgarta, a Sankt Pauli protiv Kelna.

Hofenhajm je na svom terenu u Zinshajmu pobedio Augsburg 3:0.

Prednost Hofenhajmu doneo je Bazumana Ture golom u 16. minutu, a vođstvo je uvećao Vauter Burger pogotkom u 26. minutu.

Konačan rezultat postavio je defanzivac Augsburga Sedrik Ceziger autogolom u 45. minutu.

Hofenhajm je četvrti na tabeli sa 23 boda, dok Augsburg zauzima 13. mesto sa 10 bodova.

Hofenhajm će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Borusije Dortmund, dok će Augsburg dočekati Bajer Leverkuzen.

Verder je na svom terenu u Bremenu odigrao nerešeno protiv Kelna 1:1.

Prednost Verderu doneo je Marko Fridl golom u 22. minutu, a izjednačenje Kelnu Said El Mala pogotkom u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Gol koji je postigao napadač Verdera Keke Top u 55. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Verder je od šestog minuta nadoknade drugog poluvremena igrao sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Niklas Štark.

Verder je osmi na tabeli sa 16 bodova, dok je Keln deveti sa 15 bodova.

Verder će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Hamburgu protiv HSV-a, dok će Keln dočekati Sankt Pauli.

Hajdenhajm je na gostujućem terenu pobedio Union Berlin 2:1.

Srpski napadač u ekipi Union Berlina Andrej Ilić ušao je u igru u 61. minutu.

(Beta)

