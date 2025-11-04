Bajern sa igračem manje slavio u Parizu protiv PSŽ-a, Vlahović strelac u remiju sa Sportingom

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su večeras na gostovanju Pari Sen Žermen sa 2:1, u utakmici četvrtog kola ligaške faze Lige šampiona.

Bajern je do vođstva došao u četvrtom minutu, kada se u strelce upisao Luis Dijas.

On je u kaznenom prostoru došao do odbijene lopte, nakon što je golman PSŽ-a Lukas Ševalije odbranio udarac Majklu Oliseu. Dijas je uputio šut, koji na gol-liniji nije uspeo da zaustavi kapiten PSŽ-a Markinjos.

Priliku da izjednači domaći tim imao je u 22. minutu, ali je pogodak Usmana Dembelea poništen zbog ofsajda.

Dembele je tri minuta kasnije napustio teren zbog povrede, a zamenio ga je Li Kan In.

Bajern je povećao prednost u 32. minutu, a svoj drugi gol na meču postigao je Dijas.

Kolumbijski fudbaler iskoristio je grešku Markinjosa, izašao sam pred gol domaćeg tima i bez većih problema poslao loptu u mrežu.

U završnici prvog poluvremena Dijas je u jednom od duela oborio Ašrafa Hakimija, posle čega je Marokanac morao da napusti teren zbog povrede kolena.

Nakon gledanja VAR-a glavni sudija Mauricio Marijani pokazao je direktan crveni karton Dijasu u sedmom minutu nadoknade, pa je Bajern u drugo poluvreme ušao sa desetoricom na terenu.

PSŽ je smanjio rezultat u 74. minutu, a u strelce se upisao Žoao Neveš. Portugalski fudbaler iskoristio je odličan centaršut Kan Ina i postigao svoj prvi ovosezonski gol u Ligi šampiona.

Bajern je vodeći tim Lige šampiona sa maksimalnih 12 bodova, dok je PSŽ treći sa devet bodova.

U sledećem kolu Bajern gostuje Arsenalu, a PSŽ dočekuje Totenhem.

Juventus i Sporting iz Lisabona su u Torinu odigrali nerešeno 1:1.

Vodeći gol za portugalski tim postigao je Maksimilijano Arauho, nakon što je u 12. minutu iskosa uputio precizan šut.

Izjednačujući gol za Juventus postigao je srpski fudbaler Dušan Vlahović u 34. minutu. Loptu je u prostor poslao Hefren Tiram, a Vlahović je zatim izašao sam pred golmana Ruija Silvu i savladao ga.

Vlahović je za Juventus igrao do 83. minuta, dok je srpski fudbaler Filip Kostić igrao za domaći tim od 72. minuta.

Sporting na 10. mestu Lige šampiona ima sedam bodova, a Juventus na 23. poziciji ima tri boda.

Naredni meč Sporting igra na svom terenu protiv Klub Briža, dok Juventus gostuje Bodo Glimtu.

Atletiko Madrid je na svom terenu savladao belgijski Union Sen Žiloa sa 3:1.

Španski tim poveo je pogotkom Hulijana Alvaresa u 39. minutu, dok je gol Antoana Grizmana u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena poništen zbog ofsajda.

Atletiko je do drugog gola ipak došao u 72. minutu, kada se u strelce upisao Konor Galaher, dok je jedini pogodak za goste postigao Ros Sajks u 80. minutu.

Konačan rezultat postavio je Markos Ljorente u šestom minutu nadoknade.

Madridski tim na 14. mestu Lige šampiona ima šest bodova, dok je Union Sen Žiloa na 26. poziciji sa tri boda.

U narednom kolu Atletiko Madrid dočekuje Inter, a Union Sen Žiloa gostuje Galatasaraju.

Olimpijakos i PSV su u Atini odigrali nerešeno 1:1.

Grčki tim poveo je golom Želsona Martinsa u 17. minutu, da bi bod holandskoj ekipi doneo Rikardo Pepi u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

PSV na 17. mestu Lige šampiona ima pet bodova, a Olimpijakos je 31. sa dva boda.

Sledeći meč u Ligi šampiona PSV igra na gostovanju protiv Liverpula, dok Olimpijakos dočekuje Real Madrid.

