Bajern siguran protiv Hofenhajma, het-trik Kejna

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su danas na gostujućem terenu Hofenhajm 4:1, u četvrtom kolu nemačke Bundeslige.

Tri gola za Bajern postigao je Hari Kejn u 44, 48. i iz penala u 77. minutu, a u listu strelaca se upisao i Serž Gnabri u devetom minutu sudijske nadoknade vremena.

Strelac za Hofenhajm bio je Vladimir Cufal u 82. minutu.

Bajern je prvi sa maksimalnih 12 bodova, a Hofenhajm je na osmom mestu sa šest poena.

U narednom kolu, Bajern će dočekati Verder, dok će Hofenhajm gostovati Frajburgu.

U istom terminu, Frajburg je na gostujućem terenu u Bremenu pobedio Verder 3:0.

Strelci za Frajburg bili su Vinćenco Grifo u 33, Žunior Adamu u 54. i Karim Kulibali autogol u 75. minutu.

U ostalim mečevima, Majnc je na gostujućem terenu pobedio Augzburg 4:1, dok je Hamurg kao domaćin savladao Hajdenhajm 2:1.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com