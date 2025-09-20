Bajern siguran protiv Hofenhajma, het-trik Kejna

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su danas na gostujućem terenu Hofenhajm 4:1, u četvrtom kolu nemačke Bundeslige.
Tri gola za Bajern postigao je Hari Kejn u 44, 48. i iz penala u 77. minutu, a u listu strelaca se upisao i Serž Gnabri u devetom minutu sudijske nadoknade vremena.
Strelac za Hofenhajm bio je Vladimir Cufal u 82. minutu.
Bajern je prvi sa maksimalnih 12 bodova, a Hofenhajm je na osmom mestu sa šest poena.
U narednom kolu, Bajern će dočekati Verder, dok će Hofenhajm gostovati Frajburgu.
U istom terminu, Frajburg je na gostujućem terenu u Bremenu pobedio Verder 3:0.
Strelci za Frajburg bili su Vinćenco Grifo u 33, Žunior Adamu u 54. i Karim Kulibali autogol u 75. minutu.
U ostalim mečevima, Majnc je na gostujućem terenu pobedio Augzburg 4:1, dok je Hamurg kao domaćin savladao Hajdenhajm 2:1.
(Beta)
