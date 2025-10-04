Bajern ubedljiv protiv Ajntrahta u Frankfurtu

Fudbaleri Bajern Minhena pobedili su večeras na gostovanju Ajntraht iz Frankfurta sa 3:0, u utakmici šestog kola Bundeslige.

Bavarski klub je u vođstvo doveo Luis Dijas u prvom minutu, a domaćem timu je u 14. minutu poništen gol Žana-Matea Bahoja zbog igranja rukom.

Bajern je u nastavku potvrdio pobedu golovima Harija Kejna u 27. i Dijasa u 84. minutu.

Minhenski klub ostaje neporažen nakon šest utakmica u Bundesligi i na prvom mestu ima maksimalnih 18 bodova. Ajntraht zauzima šesto mesto sa devet bodova.

Bajern u narednom kolu dočekuje Borusiju Dortmund, a Ajntraht gostuje Frajburgu.

(Beta)

