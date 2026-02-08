Bajern ubedljiv protiv Hofenhajma u Bundesligi

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su večeras na svom terenu Hofenhajm sa 5:1, u utakmici 21. kola Bundeslige.

Hofenhajm je od 17. minuta igrao sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Kevinu Akpogumi.

Tri minuta kasnije precizan sa jedanaesterca bio je igrač Bajerna Hari Kejn, da bi gosti izjednačili u 35. minutu golom hrvatskog fudbalera Andreja Kramarića.

Kejn je svoj drugi gol sa penala postigao u 45. minutu, a u drugom minutu nadoknade prvog dela pogodak za domaći tim postigao je Luis Dijas.

Dijas je u nastavku meča postigao golove i u 62. i 89. minutu za konačnih 5:1.

Bajern na prvom mestu Bundeslige ima 54 boda, dok je Hofenhajm prekinuo niz od pet uzastopnih pobeda i sada na trećoj poziciji ima 42 boda.

U sledećem kolu Bajern gostuje Verderu, a Hofenhajm dočekuje Frajburg.

(Beta)

