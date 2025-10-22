Bajern ubedljiv protiv Klub Briža, Sporting posle preokreta savladao Marsej u LŠ

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su večeras na svom terenu Klub Briž sa 4:0, u utakmici trećeg kola ligaške faze Lige šampiona.

Bajern je do prednosti stigao u petom minutu, kada se u strelce upisao Lenart Karl. Karl je sa 17 godina i 242 dana postao najmlađi nemački fudbaler koji je postigao gol u Ligi šampiona.

Rezultat je u 14. minutu povećao Hari Kejn, a engleskom napadaču ovo je 20. pogodak u 12 ovosezonskih utakmica u svim takmičenjima.

Treći gol za bavarski tim postigao je Luis Dijas u 34. minutu, dok je konačan rezultat postavio Nikolas Džekson u 79. minutu.

Srpski fudbaler Aleksandar Stanković odigrao je ceo meč za Klub Briž.

Bajern zauzima drugo mesto na tabeli Lige šampiona sa maksimalnih devet bodova, a Klub Briž na 20. poziciji ima tri boda.

U narednom kolu Bajern gostuje Pari Sen Žermenu, a Klub Briž dočekuje Barselonu.

Sporting je u Lisabonu pobedio Marsej sa 2:1.

Gosti su poveli preko Igora Pajšana u 14. minutu, da bi u nadoknadi prvog poluvremena ostali sa desetoricom na terenu, pošto je drugi žuti karton pokazan Emersonu.

Izjednačenje Sportingu doneo je Ženi Katamo u 69. minutu, dok je gol za pobedu domaćeg tima postigao Alison Santoš u 86. minutu.

Sporting na 12. mestu Lige šampiona ima šest bodova, a Marsej na 18. poziciji ima tri boda.

U sledećem kolu Sporting gostuje Juventusu, dok Marsej dočekuje Atalantu.

Monako i Totenhem su u Kneževini odigrali nerešeno 0:0.

Totenhem sa pet bodova zauzima 15. mesto na tabeli Lige šampiona, a Monako na 27. mestu ima dva boda.

Naredni meč u Ligi šampiona Totenhem igra u Londonu protiv Kopenhagena, dok Monako gostuje Bodo Glimtu.

Bez golova su u Bergamu odigrali i fudbaleri Atalante i Slavije iz Praga.

Srpski fudbaler Lazar Samardžić odigrao je poslednja tri minuta za ekipu Atalante.

Atalanta na 17. poziciji ima četiri boda, dok je praška Slavija 28. sa dva boda.

U sledećem kolu prvak Češke dočekuje Arsenal.

(Beta)

