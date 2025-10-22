Bajern ubedljiv protiv Klub Briža, Sporting posle preokreta savladao Marsej u LŠ

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su večeras na svom terenu Klub Briž sa 4:0, u utakmici trećeg kola ligaške faze Lige šampiona.
Bajern je do prednosti stigao u petom minutu, kada se u strelce upisao Lenart Karl. Karl je sa 17 godina i 242 dana postao najmlađi nemački fudbaler koji je postigao gol u Ligi šampiona.
Rezultat je u 14. minutu povećao Hari Kejn, a engleskom napadaču ovo je 20. pogodak u 12 ovosezonskih utakmica u svim takmičenjima.
Treći gol za bavarski tim postigao je Luis Dijas u 34. minutu, dok je konačan rezultat postavio Nikolas Džekson u 79. minutu.
Srpski fudbaler Aleksandar Stanković odigrao je ceo meč za Klub Briž.
Bajern zauzima drugo mesto na tabeli Lige šampiona sa maksimalnih devet bodova, a Klub Briž na 20. poziciji ima tri boda.
U narednom kolu Bajern gostuje Pari Sen Žermenu, a Klub Briž dočekuje Barselonu.
Sporting je u Lisabonu pobedio Marsej sa 2:1.
Gosti su poveli preko Igora Pajšana u 14. minutu, da bi u nadoknadi prvog poluvremena ostali sa desetoricom na terenu, pošto je drugi žuti karton pokazan Emersonu.
Izjednačenje Sportingu doneo je Ženi Katamo u 69. minutu, dok je gol za pobedu domaćeg tima postigao Alison Santoš u 86. minutu.
Sporting na 12. mestu Lige šampiona ima šest bodova, a Marsej na 18. poziciji ima tri boda.
U sledećem kolu Sporting gostuje Juventusu, dok Marsej dočekuje Atalantu.
Monako i Totenhem su u Kneževini odigrali nerešeno 0:0.
Totenhem sa pet bodova zauzima 15. mesto na tabeli Lige šampiona, a Monako na 27. mestu ima dva boda.
Naredni meč u Ligi šampiona Totenhem igra u Londonu protiv Kopenhagena, dok Monako gostuje Bodo Glimtu.
Bez golova su u Bergamu odigrali i fudbaleri Atalante i Slavije iz Praga.
Srpski fudbaler Lazar Samardžić odigrao je poslednja tri minuta za ekipu Atalante.
Atalanta na 17. poziciji ima četiri boda, dok je praška Slavija 28. sa dva boda.
U sledećem kolu prvak Češke dočekuje Arsenal.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com