Bajern ubedljiv protiv Lajpciga na startu nove sezone Bundeslige

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su večeras na svom terenu Lajpcig sa 6:0, u prvoj utakmici nove sezone Bundeslige.
Bavarski klub poveo je u 27. minutu golom Majkla Olisea, da bi se pet minuta kasnije u strelce upisao Luis Dijas.
Olise je svoj drugi gol na meču postigao u 42. minutu, dok je u drugom poluvremenu sva tri pogotka za Bajern postigao engleski napadač Hari Kejn – u 64, 74. i 78. minutu.
Lajpcig je do jedinog pogotka mogao u 66. minutu preko Antonija Nuse, ali je posle gledanja VAR-a gol poništen zbog ofsajd pozicije.
Bajern u drugom kolu Bundeslige gostuje Augsburgu, a Lajpcig dočekuje Hajdenhajm.
(Beta)
