Bajern ubedljiv protiv Verdera, dvostruki strelac Kejn postigao ukupno 100 golova za minhenski klub

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su večeras na svom terenu Verder iz Bremena 4:0, u utakmici petog kola Bundeslige.

Dvostruki strelac bio je Hari Kejn, koji je postigao golove u 45. minutu iz jedanaesterca i u 65. minutu. Golove su postigli još Luis Dijas u 22. i Konrad Lajmer u 88. minutu.

Kejn je postigao 100 golova u 104 utakmice za Bajern i postao igrač koji je najbrže postigao 100 pogodaka za jedan klub u pet najjačih evropskih liga.

Engleski fudbaler je ove sezone postigao 15 golova u osam utakmica u svim takmičenjima.

Bajern je ostvario osmu pobedu u osam utakmica u svim takmičenjima.

U Bundesligi ima svih pet pobeda i prvi je na tabeli sa 15 bodova.

Verder je pretrpeo drugi uzastopni poraz, ukupno treći u prvenstvu i zauzima 14. mesto na tabeli sa četiri boda.

U sledećem kolu Bajern će igrati protiv Ajntrahta u Frankfurtu, a Verder će u Bremenu dočekati Sankt Pauli.

(Beta)

