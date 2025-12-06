Bajern ubedljivo pobedio Štutgart u Bundesligi, Augsburg bolji od Leverkuzena

Fudbaleri Bajern Minhena pobedili su danas na gostujućem terenu Štutgart 5:0, u utakmici 13. kola Bundeslige.

Prednost Bajernu doneo je Konrad Lajmer golom u 11. minutu, a vođstvo je uvećao Hari Kejn pogotkom u 66. minutu.

Treći gol za Bajern postigao je Josip Stanišić u 78. minutu, a četvrti Kejn iz penala u 82. minutu.

Konačan rezultat postavio je Kejn, svojim trećim pogotkom na utakmici u 88. minutu.

Gol koji je postigao defanzivac Štutgarta Nikolas Narti u 40. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Štutgart je od 81. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Lorenc Asinjon.

Srpski vezista u ekipi Štutgarta Lazar Jovanović nije ulazio u igru.

Bajern je prvi na tabeli sa 37 bodova, 11 više i utakmicom više od drugoplasiranog Lajpciga, dok je Štutgart šesti sa 22 boda.

Bajern će u narednom kolu u Minhenu dočekati Majnc, dok će Štutgart igrati na gostujućem terenu u Bremenu protiv Verdera.

Augsburg je na svom terenu pobedio Bajer Leverkuzen 2:0.

Prednost Augsburgu doneo je Dimitiris Janulis golom u šestom minutu, a vođstvo je uvećao Anton Kade pogotkom u 28. minutu.

Augsburg zauzima 13. mesto na tabeli sa 13 bodova, dok je Bajer četvrti sa 23 boda.

Augsburg će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Frankfurtu protiv Ajntrahta, dok će Bajer u Leverkuzenu dočekati Keln.

Keln je na svom terenu odigrao nerešeno protiv Sankt Paulija 1:1.

Prednost Kelnu doneo je Said El Mala golom u 51. minutu, a izjednačenje Sankt Pauliju Riki-Džejd Džouns pogotkom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Keln je osmi na tabeli sa 16 bodova, dok Sankt Pauli zauzima pretposlednje, 17. mesto sa osam bodova.

Keln će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Bajer Leverkuzena, dok će Sankt Pauli u Hamburgu dočekati Hajdenhajm.

Hajdenhajm je na svom terenu pobedio Frajburg 2:1, dok je Volfsburg kao domaćin savladao Union Berlin 3:1.

Srpski napadač u ekipi Union Berlina Andrej Ilić ušao je u igru u 57. minutu tog duela.

(Beta)

