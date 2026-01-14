Barcokas zadovoljan igrom i pristupom u utakmici protiv Partizana

„Bili smo ozbiljni 40 minuta, posebno druga i treća četvrtina su zaista bile dobre. Imali smo dodavanja i asistencije i kad tako igramo igrači pogađaju. Bilo je važno da završimo utakmicu, poštujući Partizan, da ne prekinemo da igramo u trećoj četvrtini“, rekao je Barcokas na konferenciji za novinare u Beogradu.
Košarkaši Olimpijakosa pobedili su u Beogradu Partizan 104:66, u utakmici 22. kola Evrolige.
„Bili smo predobri za ovaj Partizan koji se psihološki muči. Imaju dobre igrače i trenera i mislim da moraju da pronađu način da igraju bolje nego što su igrali danas“, naveo je Barcokas.
On je rekao da je i njegova ekipa imala problema sa povredama, ali da u poslednje vreme igra bolje jer su se vratili pojedini igrači i pohvalio je večerašnji nastup Saše Vezenkova.
„Imamo dobru ekipu, dobre igrače, ako igramo zajedno bićemo jaki i opasni za svakog protivnika“, dodao je Barcokas.
Olimpijakos je šesti na tabeli sa 13 pobeda i osam poraza, a u sledećem kolu igraće protiv Makabija iz Tel Aviva u Pireju.
(Beta)
