Barselona i Valensija u četvrtfinalu Kupa kralja

Fudbaleri Barselone plasirali su se večeras u četvrtfinale španskog Kupa kralja, pošto su na gostovanju pobedili Rasing Santander sa 2:0.

Vodeći gol u pobedi katalonskog tima nad liderom druge španske lige postigao je Feran Tores u 66. minutu.

Konačan rezultat postavio je u petom minutu sudijske nadoknade Lamin Jamal.

Pored Barselone, koja brani titulu u španskom Kupu, plasman u četvrtfinale večeras je obezbedila i ekipa Valensije, koja je na gostovanju savladala Burgos sa 2:0.

Ranije su plasman u četvrtfinale osigurali Atletiko Madrid, Atletik Bilbao, Albasete, Betis, Real Sosijedad i Alaves.

