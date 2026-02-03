Barselona na gostovanju pobedila Albasete za plasman u polufinale Kupa kralja

Fudbaleri Barselone plasirali su se večeras u polufinale španskog Kupa kralja, pošto su na gostovanju pobedili Albasete sa 2:1.

Albasete je na putu do četvrtfinala u prethodnoj rundi eliminisao Real Madrid, ali nije mogao do još jednog iznenađenja.

Barselona je do prednosti stigla u 39. minutu preko Lamina Jamala, dok je drugi pogodak za katalonski tim postigao Ronald Arauho u 56. minutu.

Albasete, koji se takmiči u drugoj španskoj ligi, smanjio je rezultat u 87. minutu golom Havija Morena.

Barselona je do trećeg pogotka mogla u prvom minutu nadoknade, ali je gol Ferana Toresa poništen zbog ofsajda.

Titulu u Kupu kralja brani Barselona, koja je ujedno i prvi ovosezonski polufinalista.

U sredu su na programu utakmice između Alavesa i Real Sosijedada i Valensije i Atletik Bilbaa, a obe su zakazane za 21.00.

Poslednje četvrtfinale na rasporedu je u četvrtak, kada se od 21.00 sastaju Betis i Atletiko Madrid.

(Beta)

