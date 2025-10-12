Barselona odlučila da potpiše trajni ugovor sa Rašfordom

Fudbalski klub Barselona odlučio je da potpiše trajni ugovor sa Markusom Rašfordom na kraju sezone, nakon što je u julu prešao na pozajmicu iz Mančester junajteda.

U Barseloni su oduševljeni Rašfordom, koji ih je impresionirao ponašanjem, radnom etikom i talentom, zbog čega je klub odlučio da iskoristi opciju u ugovoru o pozajmici i sa njim potpiše trajni ugovor, preneli su danas britanski mediji.

„Barselona je na početku imala problem sa potpisivanjem ugovora zbog finansijske situacije. Ali su u klubu takođe mislili da Junajted igra igru jer je bio spreman da ga pusti. Mislili su da je previše dobro da bi bilo istinito i da nešto nije u redu sa njim. Međutim, njegov brat Dvejn ih je uverio da nema ništa loše“, rekao je izvor Sana.

Barselona je dovela engleskog fudbalera na pozajmicu uz opciju otkupa za 30 do 35 miliona evra.

Izvor je naveo da su u Barseloni zaista šokiran što mogu da ga dovedu za toliko novca.

Rašford je ove sezone postigao tri gola, uključujući dva protiv Njukasla u pobedi 2:1 u Ligi šampiona i imao je pet asistencija.

Engleski 27-godišnji napadač prošao je mlađe kategorije Junajteda, a za prvi tim je debitovao 2016. godine.

Rašford je prošlu polusezonu igrao za Aston Vilu, nakon što ga je trener Junajteda Ruben Amorim izbacio iz ekipe. Za birmingemsku ekipu odigrao je 10 utakmica u Premijer ligi i postigao je dva gola, a uprava Aston Vile nije želela da ga otkupi od Junajteda.

Za reprezentaciju Engleske debitovao je u maju 2016. godine u prijateljskom meču protiv Australije i tada je postao najmlađi igrač u istoriji te selekcije koji je u svojoj prvoj utakmici postigao gol, imao je 18 godina i 208 dana.

(Beta)

