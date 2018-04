Barselona osvojila 30. trofej u Kupu kralja

Fudbaleri Barselone osvojili su večeras trofej u Kupu kralja, pošto su u finalu u Madridu pobedili Sevilju sa ubedljivih 5:0.

Barselona je do 30. trofeja u Kupu kralja, a četvrtog uzastopnog, stigla golovima Luisa Suaresa u 14. i 40. minutu, Lionela Mesija u 31. i Andresa Inijeste u 52. i Filipa Kutinja 69. u minutu iz penala.

Katalonska ekipa je od samog starta utakmice na stadionu Vanda Metropolitano nametnula svoj ritam i zasluženo je stigla do vodjstva u 14. minutu. Akciju je započeo golman Barselone Jasper Silensen, koji je sjajno pronašao Kutinja, a on je dodao do Suaresa koji je „načeo“ mrežu Sevilje.

U 31. minutu Djordji Alba je petom asistirao do Mesija koji sa šest-sedam metara ne promašuje, da bi u 40. minutu Argentinac asistirao Suaresu za velikih 3:0 na poluvremenu.

Barselona se nije zaustavila ni u drugom poluvremenu. U 52. minutu je na semaforu pisalo 4:0, a strelac je bio Inijesta koji je gol Sevilje pogodio iz dosta teškog ugla. Inijesta je iz igre izašao u 88. minutu ispraćen ovacijama sa tribina, velikim aplauzom i navijača Barselone i navijača Sevilje.

Tačku na ovu utakmicu stavio je Kutinjo golom iz penala u 69. minutu. Prethodno je u kaznenom prostoru jedan od igrača Sevilje igrao rukom.

(Beta)