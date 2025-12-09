Barselona pobedila Ajntraht, Liverpul u Milanu savladao Inter

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na svom terenu Ajntraht 2:1, u šestom kolu Lige šampiona.

Poveli su gosti iz Frankfurta u 21. minutu golom Ansgara Knaufa, a Barselona je do preokreta stigla pogocima Žila Kundea u 50. i 53. minutu.

Barselona je na 14. mestu sa 10 bodova, a Ajntraht je na 30. poziciji sa četiri poena.

U narednom kolu, Barselona će u Pragu gostovati Slaviji, dok će Ajntraht gostovati Karabagu.

Fudbaleri Liverpula su na gostujućem terenu u Milanu pobedili Inter 1:0.

Konate je u 32. minutu zatresao mrežu Intera, ali je taj gol poništen zbog ofsajda.

Strelac pobedonosnog gola za Liverpul bio je Dominik Soboslai iz penala u 88. minutu.

Obe ekipe su osvojile po 12 bodova i nalaze se među timovima koji zauzimaju od četvrtog do osmog mesta na tabeli.

U sledećem kolu, Inter će u Milanu dočekati Arsenal, dok će Liverpul gostovati Marseju.

Fudbaleri Atalante su na svom terenu u Bergamu pobedili Čelsi 2:1.

Strelci za Atalantu bili su Đanluka Skamaka u 55. i Šarl De Katelere u 83. minutu.

Gol za Čelsi postigao je Žoao Pedro u 25. minutu.

Atalanta je treća sa 13 bodova, a Čelsi je na 11. poziciji sa tri boda manje.

U narednom kolu, Atalanta će dočekati Atletik Bilbao, dok će Čelsi u Londonu ugostiti Pafos.

