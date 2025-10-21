Barselona pobedila Olimpijakos u LŠ uz het-trik Lopesa, bez pogodaka u duelu Kairata i Pafosa

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na svom terenu Olimpijakos 6:1, u utakmici trećeg kola ligaške faze Lige šampiona.

Prednost Barseloni doneo je Fermin Lopes golom u sedmom minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u 39. minutu.

Potom su usledila dva gola iz penala. Prvo je za Olimpijakos iz jedanaesterca u 54. minutu pogodak postigao Ajub El Kabi, čiji je gol četiri minuta ranije bio poništen zbog ofsajda, da bi za Barselonu udarac sa „bele tačke“ u 68. minutu realizovao Lamin Jamal.

Vođstvo Barselone dodatno je uvećao Markus Rašford golom u 74. minutu, a peti pogodak za španski tim je dva minuta kasnije postigao Lopes, kome je to bio treći gol na utakmici.

Konačan rezultat postavio je Rašford pogotkom u 79. minutu.

Olimpijakos je od 57. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Santijago Ese.

Barselona je treća na tabeli sa šest bodova, dok Olimpijakos zauzima 32. mesto sa jednim bodom.

Barselona će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Klub Briža, dok će Olimpijakos u Pireju dočekati PSV.

Kairat je na svom terenu u Almatiju odigrao nerešeno protiv Pafosa 0:0.

Autogol golmana Kairata Temirlana Anarbekova u 72. minutu je nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije bio poništen zbog ofsajda.

Pafos je od četvrtog minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Žoao Koreja.

Kairat zauzima 33. mesto na tabeli sa jednim bodom, dok se Pafos nalazi na 26. poziciji sa dva boda.

Kairat će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Milanu protiv Intera, dok će Pafos u Limasolu biti domaćin protiv Viljareala.

(Beta)

