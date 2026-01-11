Barselona pobedila Real Madrid i odbranila titulu u Superkupu Španije

Fudbaleri Barselone osvojili su večeras titulu u Superkupu Španije, pošto su u saudijskoj Džedi u finalu savladali Real Madrid sa 3:2.

Vođstvo katalonskom klubu doneo je Rafinja u 36. minutu udarcem u suprotni ugao golmana Real Madrida Tiba Kurtoe.

Usledila su čak tri pogotka u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Prvo je Real stigao do izjednačenja posle solo akcije Vinisijusa Žuniora u drugom minutu nadoknade.

U četvrtom minutu nadoknade novu prednost Barseloni donosi Robret Levandovski, koji je izašao sam pred gol rivala i tako iskoristio odličnu asistenciju Pedrija.

Real Madrid je do drugog pogotka stigao u šestom minutu nadoknade, kada se u strelce nakon gužve u šesnaestercu upisao Gonsalo Garsija.

Gol je postignut nakon kornera kada je Garsija udarac uputio sa zemlje, da bi lopta od prečke završila u mreži rivala.

Barselona je do pobedničkog gola stigla u 73. minutu. Udarac je sa ivice kaznenog prostora uputio Rafinja, a lopta je na putu ka golu zakačila igrača Reala Raula Asensija i prevarila golmana madridskog tima.

U prvom minutu nadoknade drugog poluvremena Barselona je ostala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton nakon prekršaja nad Kilijanom Mbapeom dobio Frenki de Jong.

Do kraja duela nije bilo promene rezultata, pa je Barselona osvojila 16. trofej u španskom Superkupu.

Barselona je trofej Superkupa već osvajala u Saudijskoj Arabiji 2023. i 2025. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com