Barselona posle preokreta pobedila Real Sosijedad u Primeri

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras kao domaćini ekipu Real Sosijedada sa 2:1, u utakmici sedmog kola španske Primere.

Baskijski tim je poveo u 31. minutu golom Alvara Odriosole, da bi Barselona izjednačila u 43. minutu preko Žila Kundea.

Katalonska ekipa je do četvrtog vezanog trijumfa u Primeri stigla u 59. minutu golom Roberta Levandovskog.

Barselona na prvom mestu Primere ima 19 bodova, bod više od drugoplasiranog Real Madrida, dok Real Sosijedad zauzima 17. mesto sa pet bodova.

U narednom kolu Barselona gostuje Sevilji, a Real Sosijedad dočekuje Rajo Valjekano.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com