Barselona savladala Osasunu u Primeri

Katalonski tim je do vođstva mogao u 23. minutu, ali je posle gledanja VAR-a zbog ofsajda poništen pogodak Ferana Toresa.
Barselona je do sedmog vezanog trijumfa u Primeri stigla golovima Rafinje u 70. i 86. minutu.
Posle 17 odigranih utakmica Barselona na prvom mestu Primere ima 43 boda, sedam više, uz utakmicu više u odnosu na drugoplasirani Real Madrid.
Osasuna na 16. poziciji Primere ima 15 bodova.
U sledećem kolu Barselona gostuje Viljarealu, a Osasuna dočekuje Alaves.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com