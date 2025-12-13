Barselona savladala Osasunu u Primeri

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na svom terenu Osasunu sa 2:0, u utakmici 16. kola španske Primere.

Katalonski tim je do vođstva mogao u 23. minutu, ali je posle gledanja VAR-a zbog ofsajda poništen pogodak Ferana Toresa.

Barselona je do sedmog vezanog trijumfa u Primeri stigla golovima Rafinje u 70. i 86. minutu.

Posle 17 odigranih utakmica Barselona na prvom mestu Primere ima 43 boda, sedam više, uz utakmicu više u odnosu na drugoplasirani Real Madrid.

Osasuna na 16. poziciji Primere ima 15 bodova.

U sledećem kolu Barselona gostuje Viljarealu, a Osasuna dočekuje Alaves.

(Beta)

