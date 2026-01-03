Barselona u završnici do pobede nad Espanjolom u gradskom derbiju

Barselona je do vođstva u gradskom derbiju došla u 86. minutu, kada je asistenciju Fermina iskoristio Dani Olmo i preciznim udarcem savladao srpskog golmana Marka Dmitrovića.
Pitanje pobednika Barselona je rešila u 90. minutu, kada je novu asistenciju zabeležio Fermin, a gol postigao Robert Levandovski.
Dmitrović je za ekipu Espanjola branio ceo meč.
Poslednju pobedu u gradskom derbiju Espanjol je ostvario u januaru 2018. godine, u četvrtfinalu Kupa kralja.
Barselona je upisala 16. pobedu u sezoni i na prvom mestu Primere ima 49 bodova, sedam više, uz utakmicu više u odnosu na drugoplasirani Real Madrid.
Espanjol je prekinuo seriju od pet vezanih pobeda i na petom mestu ima 33 boda.
Naredni meč u Primeri Barselona igra na gostovanju protiv Real Sosijedada, dok Espanjol gostuje Levanteu.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com