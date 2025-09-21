Barselona ubedljiva protiv Hetafea

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na svom terenu Hetafe 3:0, u utakmici petog kola španskog prvenstva.

Dvostruki strelac bio je Feran Tores, koji je postigao golove u 15. i 34. minutu, a strelac je bio i Dani Olmo u 63. minutu.

Barselona ima četiri pobede i zauzima drugo mesto na tabeli sa 13 bodova, dva manje od vodećeg Real Madrida.

Hetafe je pretrpeo drugi poraz i ima devet bodova na osmom mestu na tabeli.

Ranije danas Rajo Valjekano odigrao je nerešeno 1:1 protiv Selte, Elče je pobedio Ovijedo 1:0, a Majorka je odigrala nerešeno 1:1 protiv Atletiko Madrida.

(Beta)

