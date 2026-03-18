Barselona ubedljiva protiv Njukasla za plasman u četvrtfinale Lige šampiona

Fudbaleri Barselone plasirali su se večeras u četvrtfinale Lige šampiona, pošto su na svom terenu pobedili Njukasl 7:2, u revanš utakmici osmine finala.

U prvoj utakmici prošle sedmice na Sent Džejms Parku bilo je 1:1, pa je Barselona ukupnim rezultatom 8:3 prošla u četvrtfinale.

Barselona je povela u šestom minutu golom Rafinje, a izjednačio je Antoni Elanga u 15. minutu.

Novo vođstvo domaćima doneo je Mark Bernal u 18. minutu, a ponovo je izjednačio Elanga, u 28. minutu. Domaći su poveli u sedmom minutu nadoknade vremena, kada je Lamin Jamal postigao gol iz jedanaesterca.

Barselona je mogla da postigne još neki gol u prvom delu igre, ali svoje šanse nisu iskoristili Robert Levandovski i Jamal.

Četvrti gol za Barselonu postigao je Fermin Lopes u 51. minutu, a zatim je dvostruki strelac bio Robert Levandovski, u 56. i 61. minutu.

Konačan rezultat postavio je Rafinja, svojim drugim golomna utakmici u 72. minutu. Rafinja je imao i dve asistencije.

Tokom večerašnje utakmice Jamal je postao najmlađi igrač koji je postigao 10 golova u Ligi šampiona, a njegov saigrač Levandovski je postigao gol protiv 41. različitog protivnika u Ligi šampiona

Barselona će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika večerašnjeg dvomeča Totenhema i Atletiko Madrida.

U prvoj utakmici Atletiko je pobedio 5:2.

(Beta)

