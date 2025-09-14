Barselona ubedljiva protiv Valensije u Primeri

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na stadionu „Johan Krojf“ ekipu Valensije sa 6:0, u utakmici četvrtog kola španske Primere.

Trojica igrača katalonskog kluba postigla su po dva gola.

Fermin Lopes se u strelce upisao u 29. i 56. minutu, Rafinja je golove postigao u 53. i 66. minutu, dok je poslednja dva pogotka postigao Robert Levandovski u 76. i 86. minutu.

Barselona zbog rekonstrukcije Nou Kampa ne može da igra na svom stadionu, a ovog puta nije mogla ni na rezervnom Monžuiku, pošto je teren oštećen na nedavnom koncertu.

Stadion „Johan Krojf“ koriste ženski fudbalski klub Barselona, kao i „B“ tim.

Barselona na drugom mestu Primere ima 10 bodova, dok je Valensija 15. sa četiri boda.

U narednom kolu Barselona dočekuje Hetafe, a Valensija na svom terenu igra protiv Atletik Bilbaa.

(Beta)

