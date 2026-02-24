Barselona želi da produži saradnju sa Rašfordom

Sportski direktor Barselone Deko sastao se sa predstavnicima fudbalera Markusa Rašforda na pregovorima oko potpisivanja trajnog ugovora, preneli su danas španski mediji.

Kako je preneo Sport, Barselona pokušava da smanji klauzulu od 30 miliona evra za kupovinu Rašforda, koja je uneta u ugovor o pozajmici prošlog leta, kada je dolazio iz Mančester junajteda.

Skaj je preneo da u Junajtedu nisu voljni da ponovo pregovaraju o budućnosti engleskog fudbalera.

Rašford je u više navrata izrazio želju da ostane u Barseloni.

On je ove sezone odigrao 34 utakmice u svim takmičenjima, postigao je 10 golova i imao je 13 asistencija.

(Beta)

