Basketaši Srbije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Reprezentacija Srbije u basketu 3×3 plasirala se večeras u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Kopenhagenu, pošto je u drugom kolu Grupe A pobedila Švajcarsku 21:17.

Srpsku ekipu predvodio je Marko Branković sa 11 poena, po četiri poena postigli su Strahinja Stojačić i Nenad Nerandžić, a dva poena dodao je Nemanja Barać.

U ekipi Švajcarske najefikasniji je bio Žil Martin sa devet poena, Tomas Jurkovic postigao je četiri, Marko Leman tri, a Džonatan Duba jedan poen.

Srbija je kao prvoplasirana iz Grupe A prošla u četvrtfinale, pošto je ranije danas pobedila Italiju 21:15.

Italija je prošla kao drugoplasirana, a Švajcarska je eliminisana.

Protivnik Srbije u nedelju u četvrtfinalu biće ili Letonija ili Holandija.

(Beta)

