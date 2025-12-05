Batistuta ne uživa gledajući današnji fudbal

Legendarni argentinski fudbaler Gabrijel Batistuta rekao je da ne uživa u današnjem fudbalu i da „više ne postoje“ centarforovi poput njega i Kristijana Vijerija.

„Fudbal se razvija. Devetka poput Batistute i Vijerija više ne postoji. Napadači koji bi ostali tamo i dominirali u šesnaestercu na ovaj ili onaj način, koji su opravdavali nošenje dresa time što su ostali u kaznenom prostoru i maksimalno koristili svaki centimetar. Sada je drugačije, idu svuda, mnogo se kreću“, rekao je Batistuta za argentinski TyC, preneli su italijanski mediji.

Batistuta je tokom karijere u Seriji A postigao 183 golova u 318 utakmica, igrajući za Fjorentinu, Romu i Inter.

„To je današnji fudbal, ali to nije ono što mi je dosadno. Druge stvari me obeshrabruju da ga pratim. O tome sam razgovarao sa Borom Milutinovićem“, dodao je 56-godišnji Batistuta.

Bivši argentinski reprezentativac ocenio je da u današnje vreme svi imaju sličan stil igre.

„Grade igru sa golmanom, naprave 20 dodira pored šesnaesterca dok rival vrši presing, a onda u nekom trenutku šutnu loptu napred, a mogli su to i ranije da urade i to je oteralo napadača iz opasne zone. Ali dobro, ovo je današnji fudbal, fudbal koji je dao rezultate (Pepu) Gvardioli, a s obzirom na to da smo ljudi i da pokušavamo da pratimo formulu uspeha, čini se da je to ono što vam donosi pobedu, ali ne slažem se mnogo sa time“, dodao je Batistuta.

On je sa Romom osvojio titulu u Seriji A u sezoni 2000/2001, kao i Kup sa Fjorentinom 1995/1996 i dva Superkupa Italije sa oba kluba.

Igrao je sa Argentinom na svetskim prvenstvima 1994, 1998. i 2022. godine na kojima je postigao 10 golova u 12 utakmica. Za Argentinu je odigrao 78 utakmica i postigao 56 golova i drugi je najbolji strelac u istoriji reprezentacije, iza Lionela Mesija koji je postigao 115 golova u 196 utakmica.

U Argentini je igrao za Njuels Old Bojs, River Plejt i Boku Juniors, a posle dve godine u Kataru završio je karijeru 2005. godine u Al Arabiju.

(Beta)

