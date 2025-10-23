Batler novi košarkaš Crvene zvezde

Američki košarkaš Džered Batler novi je igrač Crvene zvezde, saopštio je danas klub.

Batler, koji igra na pozicijama organizatora igre i beka šutera, potpisao je ugovor sa beogradskim timom i pridružiće se ekipi nakon lekarskih pregleda.

Dvadesetpetogodišnji košarkaš, visok 191 centimetar, dolazi iz Filadelfije, za koju je prošle sezone u NBA ligi prosečno beležio 12 poena i pet asistencija u 28 utakmica, što mu je bila najuspešnija sezona u karijeri.

Na NBA draftu 2021. godine izabrao ga je Nju Orleans, a u NBA ligi nastupao je još za Jutu, Oklahomu i Vašington, ukupno odigravši 148 utakmica sa prosekom od 6,7 poena, 1,5 skokova i 2,8 asistencija po meču.

(Beta)

