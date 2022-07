Bejl želi da nastavi da igra za reprezentaciju i osvaja trofeje sa Los Andjelesom

Fudbaler Los Andjelesa Garet Bejl rekao je danas da mu je cilj da igra za reprezentaciju Velsa na Evropskom prvenstvu 2024. kao i na Mundijalu dve godine kasnije, ali i da osvaja trofeje sa američkim klubom.

Spekulisalo se da će se Bejl povući iz reprezentacije posle ovogodišnjeg Svetskog prvenstva u Kataru, a da bi mu jednogodišnji ugovor sa Los Andjelesom mogao da bude poslednji u karijeri, posle nekoliko teških sezona u Real Madridu.

„Imam 32 godine, krajem ove nedelje napuniću 33 i čeka me još mnogo godina. Nisam ovde došao da ostanem šest meseci, 12 meseci, ovde sam da pokušam da ostanem što duže. Želim da igram najbolje što mogu, da ostavim trag u ovoj ligi i ovom klubu. Radujem se budućnosti, ovo nije kratkoročno“, rekao je Bejl na konferenciji za novinare u Los Andjelesu, preneo je Skaj.

„U klubu su sjajni saradnici, medicinsko osoblje, ljudi u trening centru i imamo plan da se ubrzam i nadam se da trajem što duže. To što sam ovde daje mi najbolju šansu da odem na Evropsko prvenstvo (2024 Nemačka) i nikad se ne zna, možda još jedno takmičenje (Svetsko prvenstvo 2026), to je moj cilj. Ovde sam da odigram veliku ulogu“, dodao je on.

Los Andjeles je petu sezonu u američkoj ligi i prvi je u Zapadnoj konferenciji. Ovog leta u klub je došao i Djordjo Kjelini iz Juventusa, a Bejl je rekao da je cilj kluba osvajanje trofeja.

On je izrazio nadu da će pomoći rast fudbala u SAD i da će se istaći mladi igrači.

„Posle razgovora sa upravom kluba, znao sam da je ovo prava destinacija. Uzbudljiv projekat, klub koji raste, dobro im ide trenutno, a ni grad nije toliko loš. Takodje, želim da pomognem i rast fudbala u SAD, želim da pomognem i mladima. Iskusni igrači imaju obavezu da pomognu rast fudbala širom sveta“, rekao je Bejl.

„Ova liga zaista raste. Mnogo je postignuto u poslednjih 10 godina, svi žele napredak. Igrači koji dolaze to mogu da vide. Mislim da to sad niko ne gleda kao na ligu iz koje se ide u penziju. Fizički je, zahtevna, promene vremena su teške, putovanje je teško, ali uzbudljivo je igrati pred ovim navijačima. Zbog toga igrate fudbal. Atmosfera je neverovatna na tim stadionima i biće sjajno to videti“, dodao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.