Belgijanac Evenepul treći put uzastopno svetski šampion u vožnji na hronometar

Belgijski biciklista Remko Evenepul osvojio je danas treću uzastopnu šampionsku titulu u vožnji na hronometar na Svetskom prvenstvu u Kigaliju u Ruandi.

Evenepul je bio dominantan od početka i stazu dugu 40,6 kilometra prešao je za 49 minuta, 46,03 sekundi.

Australijanac Džej Vajn osvojio je srebro sa minut i 14 sekundi zaostatka.

Bronzanu medalju osvojio je Ilan Van Vilder iz Belgije sa dva minuta i 36 sekundi zaostatka.

Slovenački biciklista Tadej Pogačar zauzeo je četvrto mesto sa dva minuta i 37 sekundi zaostatka.

U ženskoj konkurenciji zlato je osvojila Švajcarkinja Marlen Rojser sa 43:09 minuta.

Srebrnu medalju osvojila je Ane van der Bregen iz Holandije sa 51 sekundom zaostatka, a bronzu njena sunarodnica Demi Volerning sa 1:04 minuta zaostatka.

(Beta)

