Belgijanac Filipsen pobednik 19. etape Vuelte

Belgijski biciklista Jasper Filipsen pobednik je današnje 19. etape trke Vuelta, a Danac Jonas Vingegor uvećao je prednost u generalnom plasmanu.

Vozač ekipe Alpecin pobedio je u etapi dugoj 161,9 kilometra od Ruede do Gihuela rezultatom tri sata, 50 minuta, 35 sekunde.

On je svoje rivale pobedio u sprintu i ostvario treću etapnu pobedu na Vuelti.

Drugo mesto zauzeo je Danac Mads Pedersen iz Lidl Treka, a treći je bio vozač Movistara Orlijus Aular iz Venecuele.

Vingegor je uvećao prednost na 44 sekunde u odnosu na drugoplasiranog Žoaa Almeidu iz Emirejtsa, pošto je dobio bonus od četiri sekunde u sprintu gde je iskoristio neaktivnost Portugalca.

Treći je Britanac Tom Pidkok iz ekipe Q36.5 sa dva minuta i 43 sekunde zaostatka.

Pretposlednja 20. etapa dužine 165,6 kilometra, koja će biti odlučujuća za pobedu u trci, vozi se u subotu od Robledo de Čavela do Bola del Mundo.

(Beta)

