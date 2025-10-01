Belingem imenovan za najboljeg engleskog fudbalera u prošloj sezoni

Fudbaler Real Madrida Džud Belingem imenovan je danas za najboljeg engleskog igrača u sezoni 2024/2025.

Belingem je dobio nagradu navijača ispred fudbalera Bajerna iz Minhena Harija Kejna i Deklana Rajsa iz Arsenala, preneo je Skaj.

To je prvi put da je Belingem osvojio tu nagradu i postao je tek drugi igrač koji je dobio takvo priznanje igrajući za klub van Engleske, posle Ovena Hargrejvsa koji je 2006. godine igrao za Bajern.

Belingem je prošle sezone odigrao osam utakmica za reprezentaciju Engleske, koja je obezbedila plasman u viši rang takmičenja Lige nacija, pre nego što je igrao za selekciju Tomasa Tuhela u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

On je postigao gol, u oktobru 2024. godine protiv Grčke u Ligi nacija, imao je dve asistencije i iznudio je jedanaesterac protiv Irske u novembru, a takođe je imao asistenciju protiv Albanije u martu u kvalifikacijama za Mundijal.

Vratio se na teren posle povrede ramena zbog koje je podvrgnut operaciji u julu i pauzirao do septembra.

Očekuje se da će biti na raspolaganju selektoru za utakmice protiv Velsa 9. oktobra i pet dana kasnije protiv Letonije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Prošle godine nagradu je osvojio Kol Palmer.

Ove jeseni biće objavljeno i ko će dobiti nagradu za najbolju fudbalerku.

(Beta)

