Benjamin Šeško novi fudbaler Mančester junajteda

Dosadašnji fudbaler Lajpciga Benjamin Šeško potpisao je danas petogodišnji ugovor sa Mančester junajtedom.

Transfer 22-godišnjeg slovenačkog napadača mogao bi da dostigne i 85 miliona evra uz bonuse.

„Istorija Mančester junajteda je veoma posebna, ali ono što me zaista uzbuđuje je budućnost. Kada smo razgovarali o projektu, bilo je jasno da je se na mestu da ova ekipa nastavi da raste i ponovo se takmiči za najveće trofeje“, rekao je Šeško za klupski sajt.

Šeško je treći napadač koji je ovog leta došao na Old Traford, posle Mateusa Kunje i Brajana Mbeuma, pošto je klub odlučio da pojača napad, nakon što je ekipa prošlu sezonu u Premijer ligi završila na 15. mestu, tri pozicije iznad zone ispadanja.

To je bio najlošiji rezultat Mančester junajteda u modernoj eri, pošto je ekipa pretrpela 18 poraza u Premijer ligi i osvojila najmanje bodova – 42.

Napadači Rasmus Hejlund i Džošua Zirkze su prošle sezone u svim takmičenjima postigli 18 golova. Samo su četiri kluba postigla manje golova od Junajteda, uključujući tri koja su ispala iz lige.

Šeško je prve sezone postigao 14 golova za Lajpcig, a prošle sezone 13. On je postigao šest golova u 28 utakmica u Ligi šampiona igrajući za Lajpcig i Salcburg.

Za reprezentaciju Slovenije odigrao je 41 utakmicu i postigao 16 golova.

„Pažljivo smo pratili Benjaminovu karijeru. Svi naši podaci i istraživanja pokazali su da ima potrebne kvalitete i ličnost da napreduje u Mančester junajtedu“, rekao je direktor fudbala Mančester junajteda Džejson Vilkoks.

(Beta)

