Benzema iz Al Itihada prelazi u rivalski Al Hilal

Fudbaler Al Itihada Karim Benzema pristao je na sve uslove i preći će u rivalski Al Hilal.

Kako je večeras preneo RMC Sport, dva saudijska kluba postigla su dogovor o transferu i očekuje se da će 38-godišnji fudbaler potpisati ugovor do 2027. godine.

Poslednjih dana spekulisalo se da će osvajač Zlatne lopte iz 2022. godine napustiti Al Itihad, zbog nezadovoljstva oko novog ugovora, pošto mu je ponuđeno da potpiše ugovor bez garantovane zarade, već da prihod ostvaruje od prava na svoj lik.

On je u Al Itihad došao kao slobodan igrač iz Real Madrida u junu 2023. godine, kada je potpisao trogodišnji ugovor.

Za klub iz Džede odigrao je 83 utakmice, postigao je 57 glova i imao je 17 asistencija, a prošle godine osvojio je titulu i Kup kraja.

(Beta)

