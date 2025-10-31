Beograd kandidat za domaćina finala Lige Evropa 2028.

Grad Beograd jedan je od kandidata za organizovanje finala fudbalske Lige Evropa 2028. godine, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (Uefa).

Fudbalski savez Srbije (FSS) uputio je Uefi izjavu o nameri da bude domaćin finalne utakmice drugog po rangu evropskog klupskog takmičenja, a kao mesto održavanja naveden je „Nacionalni stadion“.

Završetak izgradnje „Nacionalnog stadiona“ u Surčinu kod Beograda je planiran za kraj iduće godine.

Pored Beograda kandidati za finale Lige Evropa 2028. godine su i francuski gradovi Lion i Pariz od kojih će jedan biti potvrđen prilikom predaje ponude, kao i Torino i Bukurešt.

„Izjave o nameri nisu obavezujuće, a konačni predlozi moraju biti uz tendersku dokumentaciju dostavljeni do 10. juna 2026. godine“, navodi se u saopštenju Uefe.

Jedini kandidat za organizaciju finala Lige šampiona 2028. godine je nemački grad Minhen, dok su kandidati za 2029. godinu londonski Vembli i stadion fudbalskog kluba Barselona – Kamp Nou.

Pored Lige šampiona i Lige Evropa postupak za dodelu domaćinstva otvoren je i za finala Lige konferencija, kao i za dva finala ženske fudbalske Lige šampiona.

Domaćini finalnih utakmica biće poznati u septembru iduće godine.

(Beta)

