Beograd spreman za Svetsku ligu, prvi put VAR u vaterpolu

BEOGRAD – Beograd je spreman za finalni turnir Svetske lige, koji će biti istorijski, jer će se prvi put u vaterpolu koristiti VAR tehnologija.

Kako je na zvaničnoj konferenciji za medije najavio visoki funkcioner FINA Mark Koganov, sjajno ej što se turnir igra na legendarnom bazenu na Tašmajdanu.

„Osim što će se pobedniku dodeliti prva viza za učešće na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020, važno je napomenuti da je nagradni fond povećan i znosi 350.000 dolara. Takođe, po prvi put u Beogradu u istoriji vaterpola koristiće se video tehnologija, slično VAR sistemu u fubalu, gde će se uz pomoć video snimaka jasno razrešiti svaka dilema da li je gol postignut ili ne. Probaćemo taj novi sistem, videti kako funkcioniše, proveriti efikasnost. Želja je da se video tehnologija koristi na Svetskom prvenstvu u Koreji i mislim da bi to bio veliki korak napred“, rekao je Koganov.

Selektor reprezentacije Srbije Dejan Savić i kapiten našeg tima Filip Filipović konstatovalisu su da spremno dočekuu očetak završnog turnira.

„Pripreme za Svetku ligu su gotove. Šta smo uradili, uradili smo. Pristupili smo malo drugačijoj metodologiji rada, jer je sezona za igrače bila veoma naporna. Zato je fokus u našem radu bio na oporavku. Ulog je veliki, nije samo borba za prvo mesto i zlatnu medalju, već i za mesto na Olimpisjkim igrama. Uveren sam da ćemo dati svoj maksimum i da ćemo pokušati da osvojimo pehar. Očekujemo veliku podršku navijača“, poručio je Savić.

Filipović je naglasio da naporna sezona nije i neće biti nikakvo opravdanje za nastup delfina na Finalnom turniru Svetske lige:

„Igra se za reprezentaciju i zna se kako se nastupa za nacionalni tim. Svaka priča o iscrpljenosti u tom slučaju je suvišna. Ekipa je pre svega zdrava, i to mi je drago. Spremo se i idemo od utakmice do utakmice, bez preskakanja protivnika. Pokušavali smo da se u što kraćem periodu prilagodimo na tu odbranu u zoni od šest metara gde može da se ostvari najveća prednost. Ali, ne treba da se obaziremo previše na to. Siguran sam da ćemo se blagovremeno adaptirati, a iskreno se nadam da kriterijum suđenja neće neće biti kao u Zagrebu na Evropka kupu, jer nas u tom slučaju čeka velika nepoznanica. Ne samo nas, već i publiku koja će doći na bazen. Što se tiče ostalih pravila, po mom mišljenju ona su više kozmetičke prirode, ali ima ljudi koji znaju vaterpolo bolje od nas“, rekao je Filipović.

Prvi protivnik reprezentacije Srbije je Australija, a taj meč je na programu u utorak od 21 sat.

(Tanjug)