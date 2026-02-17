Beogradska košarkaška klinika 27. i 28. juna, predavač i Etore Mesina

Prestižni trenerski seminar Beogradska košarkaška klinika "Dušan Ivković" održaće se 27. i 28. juna u Beogradu, a jedan od predavača biće i Etore Mesina, saopštio je generalni sekretar Udruženja košarkaških trenera Srbije Strahinja Vasiljević.

To će biti jubilarno 25. izdanje Klinike, jednog od najprestižnijih i najdugovečnijih košarkaških edukativnih seminara u Evropi, navodi se u današnjem saopštenju.

„Od 2022. godine Klinika nosi ime našeg legendarnog stručnjaka Dušana Ivkovića, čiji su vizija, znanje i doprinos evropskoj i svetskoj košarci trajno obeležili trenersku profesiju. Tokom četvrt veka postojanja, Beogradska klinika izgradila je reputaciju jednog od najznačajnijih stručnih skupova košarkaških trenera u čitavom svetu“, rekao je Vasiljević.

„Ove godine obeležavamo jubilej, 25 godina postojanja i zato imamo obavezu više da ovogodišnji seminar svojom organizacijom i listom predavača u potpunosti opravda svoju reputaciju“, dodao je on.

Vasiljević je najavio i prvog predavača, italijanskog trenera Etorea Mesinu.

„Jedan od najtrofejnijih evropskih stručnjaka, koji je četiri puta osvajao Evroligu, sa oduševljenjem je prihvatio naš poziv i potvrdio dolazak. Dugujemo mu veliku zahvalnost, a koliko on poštuje Kliniku i sve ono što na polju edukacije trenera radimo govori i činjenica da će treći put biti među predavačima“, istakao je Vasiljević.

On je potvrdio da Udruženje košarkaških trenera Srbije, koje je organizator Beogradske klinike, intezivno pregovara sa još nekoliko vrhunskih trenera.

„Krajem juna u Beogradu ćemo imati izuzetno kvalitetan seminar. Ne bih da u ovom trenutku licitiram imenima, ali mogu da kažem da je reč o izuzetno trofejnim trenerima svetske klase, a nastavićemo i praksu dovođenja trenera iz NBA lige. Za oko 1.500 trenera koji će posetiti ovaj seminar to će biti zaista dragoceno iskustvo i prilika da nauče mnogo toga“, zaključio je Vasiljević.

Za 25 godina postojanja Beogradske klinike među predavačima su bili svi najistaknutiji domaći i evropski treneri, kao i mnogobrojni stručnjaci iz NBA i NCAA lige poput Grega Popovića, Lerija Brauna, Dona Nelsona, Dela Herisa, Stena Van Gandija, Dvejna Kejsija, Roja Vilijamsa, Džona Kaliparija i drugih.

(Beta)

