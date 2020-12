BEOGRAD – Beogradski maraton, 34. po redu, održaće se 16. maja 2021. godine, saopštili su danas organizatori.

Kako se navodi, nakon završenih razgovora sa čelnicima Svetskog udruženja maratona i uličnih trka (AIMS – Ašociation of International Marathon and Road Races), Međunarodnog Instituta za trkačku medicinu (IIRM – International Institute for Race Medicine) i Serijom najvećih svetskih maratona (WMM – World Marathon Majors Series) zajednički je zaključeno da je 16. maj najpogodniji termin.

„Kalendar Svetskog udruženja maratona i uličnih trka upravo je u završnoj fazi priprema i s obzirom na sve veću izvesnost održavanja Olimpijskih igara u Tokiju u 2021. godini, termin za 34. Beogradski maraton u maju mogao bi da bude pogodan i za elitne trkače koji bi pri kraju kvalifikacionog perioda mogli da ispune olimpijsku normu na stazi u Beogradu“, ističu iz BGD maratona.

Takođe, izuzetno je važno da se 34. Beogradski maraton uklapa u kalendar World Marathon Majors serije (kojoj pripadaju najveći i najznačajniji maratoni u svetu: Njujorški, Bostonski, Čikaški, Tokijski, Londonski i Berlinski) – s obzirom na to da je sledeće godine Bogradski maraton kvalifikaciono takmičenje za Svetsko prvenstvo u masters kategoriji u okviru ove serije (Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group World Ćampionships).

Zaključeno je i da će se Međunarodni institut za trkačku medicinu aktivno uključiti u pripremi za 34. Beogradski maraton sa svojim specifičnim znanjem iz oblasti medicine, organizacionim iskustvom i protokolima pripremljenim za situaciju nastalu u vezi sa virusom COVID-19.

„Očekujemo da 34. Beogradski maraton 2021. godine, po tradiciji, bude uspešno i odgovorno organizovan događaj u saradnji sa gradom Beogradom i mnogobrojnim partnerima i Institucijama koje decenijama učestvuju u organizaciji ove manifestacije i da ćemo zajednički širiti pozitivnu energiju i optimizam na talasu sve prisutnijeg trkačkog pokreta kao pokreta zdravlja“.

33. Beogradski maraton, koji je prvobitno bio zakazan za 26. april, pa odložen za 18. oktobar, kada takođe nije mogao da bude održan na uobičajen način na ulicama Beograda – realizovan je, po ugledu na mnoge svetske organizatore maratona, tokom novembra meseca 2020. godine kao virtuelni događaj.

Prvi Beogradski maraton održan je 08. maja 1988. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.