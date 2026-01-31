Beogradski maraton prvi put kao dvodnevni događaj, trke 18. i 19. aprila

Beogradski maraton će prvi put od osnivanja biti organizovan kao dvodnevni trkački događaj, saopštili su danas organizatori.

Najmasovnija sportska manifestacija u Srbiji održaće se 18. i 19. aprila, po novom organizacionom konceptu, uz razdvajanje polumaratona, maratona i trke na 10 kilometara.

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš izjavio je da je start polumaratona zakazan za subotu u 9 časova, dok će trka na 10 kilometara početi istog dana u 18 časova. Maratonska trka biće održana u nedelju, sa početkom u 8 časova.

„Ovogodišnji, 39. Beogradski maraton biće ujedno i generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra, koje će Beograd ugostiti 2027. godine. Cilj je promocija rekreacije i zdravog načina života, a zanimljivo je da će rekreativci imati priliku da trče zajedno sa najboljim atletičarima Evrope“, rekao je Habuš.

On je naveo da će start i cilj svih trka biti na Trgu republike, kao i da će učesnike očekivati nova trasa koja će obuhvatiti donji Dorćol i brojne znamenitosti grada. Posebno je istakao da će kompletna staza trke na 10 kilometara biti smeštena u samom centru Beograda.

„Beogradski maraton je jedan od najboljih promotera Srbije i glavnog grada u sportsko-turističkom smislu, a novom trasom i jedinstvenim ugođajem želimo da Beograd predstavimo na najbolji način“, dodao je Habuš.

Prijave za učešće su u toku, a broj trkača ograničen je na 19.000.

„Razdvajanje trka omogućiće da se izbegnu gužve na stazi i da svaka disciplina nastavi da raste. Ovaj maraton biće najbolji test pred Evropsko prvenstvo, kada očekujemo oko 30.000 učesnika“, rekao je direktor Beogradskog maratona.

Habuš je naglasio i da će poseban akcenat biti stavljen na prateći program za goste iz inostranstva.

„U saradnji sa Gradom Beogradom, trkačima će biti omogućen besplatan ulaz u veliki broj muzeja uz takmičarski broj, a u ponedeljak će isto važiti uz medalju. Nakon trke na 10 kilometara, u subotu uveče, na Trgu republike biće organizovan i koncert“, naveo je on.

Saradnja sa Čikaškim maratonom ove godine biće dodatno unapređena, a Habuš je istakao da će jedan od najpoznatijih svetskih maratona prvi put u istoriji imati svoju navijačku stanicu upravo u Beogradu, što je, prema njegovim rečima, veliko priznanje za ugled Beogradskog maratona na međunarodnoj sceni.

(Beta)

