Bergs prvi četvrtfinalista mastersa u Šangaju

Belgijski teniser Zizu Bergs plasirao se danas u četvrtfinale mastersa u Šangaju, pošto je savladao kanadskog igrača Gabrijela Dijaloa sa 3:6, 7:5, 7:6 (8).

Meč između Dijaloa i Bergsa, 35. i 44. igrača sveta, trajao je dva sata i 48 minuta.

Brejk u drugom gemu bio je dovoljan Dijalou za osvajanje prvog seta.

U drugom delu igre prvi do brejka dolazi Bergs, u drugom gemu, da bi već u narednom gemu uzvratio Dijalo.

Ključni brejk Belgijanac je napravio u 12. gemu, kada je ujedno iskoristio i prvu set loptu.

Bergs je i u trećem setu prvi stigao do brejka (drugi gem), a zatim vodio sa 3:0 i 4:1.

Usledio je niz od tri uzastopna gema Dijaloa za izjednačenje na 4:4, a teniseri su do kraja čuvali servise.

Pitanje pobednika odlučeno je u taj-brejku, u kojem je Bergs imao dve vezane meč lopte pri rezultatu 6:4.

Dijalo je osvojio naredna tri poena, došao do dve meč lopte (7:6, 8:7), da bi Bergs preokrenuo i slavio sa 10:8.

Bergs će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča između petog tenisera sveta Novaka Đokovića i Španca Haume Munara (41. na ATP listi).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com