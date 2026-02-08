Betis na gostovanju pobedio Atletiko Madrid u Primeri

Fudbaleri Betisa pobedili su večeras na gostovanju Atletiko Madrid sa 1:0, u utakmici 23. kola španske Primere.

Pobednički gol za ekipu iz Sevilje postigao je Antoni u 28. minutu.

Atletiko Madrid je do izjednačenja mogao u 74. minutu, kada je autogol postigao Dijego Ljorente, ali je pogodak poništen zbog ofsajda na početku akcije.

Na tabeli Primere Atletiko Madrid zauzima treće mesto sa 45 bodova, dok je Betis peti sa sedam bodova manje.

Naredni meč u Primeri Atletiko Madrid igra na gostovanju protiv Rajo Valjekana, a Betis gostuje ekipi Majorke.

(Beta)

