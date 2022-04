Bez Maje Ognjenović i Tijane Bošković u Ligi nacija

BEOGRAD – Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Danijele Santareli saopštio je širi spisak igračica Ligu nacija, koja je na programu od 31. maja do 17. jula.

Na spisku nema Maje Ognjenović i Tijane Bošković koje će preskočiti ovo takmičenje, a na njemu se nalaze:

tehničari: Bojana Drča, Slađana Mirković, Mila Đorđević, Ana Jakšić i Rada Perović.

korektori: Ana Bjelica, Sara Carić, Vanja Savić i Jovana Zelenović.

libera: Teodora Pušić, Sanja Đurđević, Tijana Milojević i Bojana Gočanin.

blokeri: Jovana Stevanović, Mina Popović, Maja Aleksić, Jovana Kocić, Božica Marković, Jelena Delić i Hena Kurtagić.

primači: Brankica Mihajlović, Bjanka Buša, Bojana Milenković, Katarina Lazović, Sara Lozo, Sara Klisura, Jovana Mirosavljević, Mina Mijatović, Jovana Cvetković i Aleksandra Uzelac.

Srbija će u Ligi nacija nastupiti na turnirima u Ankari, Braziliji i Kalgariju, od 31. maja do 3 jula. Na finalnom turniru u Ankari od 13. do 17. jula igraće osam najboljih selekcija.

(Tanjug)

