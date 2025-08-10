Biciklisti će nositi GPS uređaje za praćenje radi svoje veće bezbednosti

Takmičari biciklisti će na Trci oko Romandije, u Švajcarskoj, probno nositi GPS uređaje za praćenje kao deo šireg napora za poboljšanje njihove bezbednosti, pre nego što ta mera već ove godine postane obavezna na svetskim prvenstvima u drumskom biciklizmu.

Upravno telo svetskog biciklizma UCI na trodnevnom takmičenju žena u Švajcarskoj koje počinje u petak, traži da po jedna biciklistkinja iz svakog tima nosi uređaj za praćenje radi testiranja sistema.

Ista tehnologija će se zatim koristiti na Svetskom prvenstvu u drumskom biciklizmu u Kigaliju, u Ruandi, od 21. do 28. septembra, gde će svaki vozač – od juniora do elitnog nivoa, morati da nosi GPS uređaj.

„Cilj ovog testa je da se usavrši softver UCI-ja za praćenje bezbednosti i uspostave protokoli za pružanje podataka u realnom vremenu kontroli trke, medicinskim timovima i komesarima UCI“, piše u saopštenju.

„Ovaj sistem će ojačati praćenje bezbednosti biciklista tokom trka i omogućiti brz odgovor u slučaju nesreće“, ukazuje UCI.

Na prošlogodišnjem Svetskom prvenstvu osamnaestogodišnja biciklistkinja Muriel Furer je umrla od povrede glave kada je pala. Takmičila se u juniorskoj ženskoj trci na putevima klizavim od kiše kada je pala u šumskom području južno od Ciriha gde je navodno ležala sama skoro sat i po pre nego što je nađena pored puta i helikopterom prebačena u bolnicu.

Pre dve godine Đino Mader je imao smrtonosnu nesreću na Tur de Svisu. Taj dvadesetšestogodišnji biciklista je sleteo sa puta i upao u provaliju tokom spusta i umro od povreda sledećeg dana.

Prošlog meseca, devetnaestogodišnji italijanski biciklista Samuele Privitera umro je posle nesreće u prvoj etapi Trke oko Doline d’Aoste na severozapadu Italije.

„Tužno je izgubiti još jednog mladog talenta“, rekao je četvorostruki šampion Tur de Fransa Tadej Pogačar dan posle te nesreće. „Mislim da je biciklizam jedan od najopasnijih sportova, a rizik koji ponekad preuzimamo je prevelik“, dodao je on.

(Beta)

