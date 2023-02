Binić: Predsednik FŠ je treći čovek u državi, ali sistem je najvažniji

BEOGRAD – Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FŠ) je imajući u vidu veličinu organizacije treći čovek u državi, ali jedan čovek ne može ništa da promeni sam i važnije je uspostaviti sistem, smatra nekadašnji fudbalski reprezentativac Dragiša Binić.

On je gostujući u jutarnjem programu TV Tanjug istakao da su prilikom ranijih izbora pravljene greške, ali da je zaključak na kraju da su te stvari došle van sporta.

„Kao radnik saveza nemam pravo da ikoga favorizujem. Ovde nije problem prvi čovek saveza, nego sprovođenje organizacije i kadrova. Od sela, preko opštine, do regiona. Mi smo izgubili školski sport, ranije se znalo ko ide gde, a sada su u većini privatne škole za treninge“

„Ako sam na čelu Saveza, ja moram oko sebe da imam tim ljudi. Sve zavisi od čoveka. Da li društvo želi ličnost koja će da predvodi ili ličnost koja će da pokriva nešto drugo“, rekao je Binić.

On je dodao da ni Dragan Džajić, ni Nemanja Vidić kao kandidati nemaju lični interes jer je reč o ljudima koji nisu novajlije u sportu i jako dobro su situirani.

Na pitanje da li je Vidićeva greška što nije prvo došao u Zvezdu, Binić je rekao:

„Sve zavisi od čoveka. Ja dolazim u Zvezdu, ne interesuje me ko trenutno vodi klub. Imate ljude koji neće, ako je neko drugi tu“.

Za vodeće ljude nam je potreban neko ko je prošao celu organizaciju, neko iskusan, dodao je Binić. „Ako ubacimo neko veliko ime, postoji mogućnost da ćemo ga u lošoj organizaciji izgubiti“, zaključio je Binić.

(Tanjug)

